解決核問題 文在寅︰朝鮮半島不應再爆發戰爭
南韓總統文在寅14日表示，朝鮮半島不應再爆發戰爭，北韓核武危機應該和平解決。文在寅稱，相信美國會冷靜行事，無論什麼情況，核問題都應以和平方式解決。
文在寅強調北韓核子野心必須和平解決，以及美國中情局、安全顧問等也都表明沒有與北韓立即開戰的風險後，朝鮮半島的緊張情勢似已略微緩和。
文在寅在總統府青瓦台與高級顧問舉行每周會議，促請北韓立即停止所有挑釁和威脅，避免令局勢惡化。他說，朝鮮半島的和平不能以武力達致，韓美同盟目的是維護半島和平。他說：「朝鮮半島絕對不能再發生戰爭，不論我們的面對的情況是好是壞，北韓核子問題必須和平解決。」
文在寅表示，他很肯定，美國會以跟南韓相同的冷靜、負責任的立場，來回應目前的情勢。
在美國方面，國家安全顧問麥馬斯特13日受訪時表示：「我們並沒有比一周前更接近戰爭；但我們的確比10年前更接近戰爭。」而中央情報局局長龐培歐也表示，要說到情勢已經接近核戰邊緣，這是言過其實。
(中時)
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