涉嫌收賄 「鄭文燦乾爹」桃市前經發局副局長王允宸彈劾送公懲會

桃園市政府經發局前副局長王允宸收賄違失重大，監委楊美鈴（右二）、蔡培村（左）及章仁香（右）提案彈劾，全案移送公務員懲戒委員會審理，圖左二為記者會主席高鳳仙。(陳怡誠攝)

記者會提案監委楊美鈴（左起）、章仁香交換意見。(陳怡誠攝)

對外宣稱是「市長鄭文燦的乾爹」的前桃園市政府市政顧問鄭義雄涉嫌代業者牽線，十萬元行賄前市府經濟發展局副局長王允宸，監察委員楊美鈴、蔡培村、章仁香提案通過彈劾，全案移送公務員懲戒委員會審理。

監委楊美鈴、蔡培村及章仁香指出，王允宸任職桃園市都發局副局長期間，處理臨時工廠登記申請案時，與業者不當飲食及收受10萬匯款留為己用，全案已被桃園地院檢察署以貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂罪提起公訴，王員收受與職務有利害關係者餽贈財物，藉權利以圖本身利益等行為，嚴重違反公務人員服務法及相關倫理規範，提出彈劾並送公懲會審理。

(中時)