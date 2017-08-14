安心亞教作菜被煙嗆！ 孫可芳幫煽爐火遭灼傷

安心亞劇中教作菜、孫可芳幫煽爐火。（台視）

安心亞劇中教作菜、孫可芳幫煽爐火。（台視）

安心亞帶孫可芳上西餐廳。（台視）

江怡蓉被觀眾說是植劇場「最強小三」。（台視）

阿春覺得義甫與蕙美是天造地設一對。（台視）

台視、植劇場《五味八珍的歲月》收視如倒吃甘蔗，上週五（8/11）播出第五集，全體平均收視1.31續創新高，全段收視最高點1.59落在飾演傅培梅的安心亞教大家作菜，飾演幫傭阿春的孫可芳（小豆）在旁顧爐煽火，結果安心亞被煙嗆話都快說不出來、還得繼續教，孫可芳則被突然灌風的爐火灼傷。小豆形容這場戲超真實：「傅培梅老師當年也是如此辛苦，我們為了讓爐火不要滅，一直丟樹葉和紙巾，兩人都被煙猛燻。」

劇中安心亞因要教大使夫人做菜，拉孫可芳去試吃西餐，孫可芳顧及自己是幫傭身份：「我這種人不要去。」，安心亞安慰她：「妳是哪種人？妳是我家的人。」，這段對白讓孫可芳很有感覺，她表示：「聽這話很感動，但因阿春內斂不能表現太多。」

小豆也透露《五》劇中「傅培梅老師教做菜」的戲、讓安心亞壓力很大，現場只見她緊張地拿手機認真揣摩傅老師不疾不徐、優雅作菜的畫面。小豆也和劇中角色阿春一樣，不論拍戲與否都緊跟在安心亞身旁：「我是看心亞有沒有什麼需求，像做菜要不要幫忙或是要對詞。」兩人的好交情不在話下。

上週五全段的第二收視高點，是孫可芳在米店看見到心儀的顏毓麟和江宜蓉一起，她劇中很自卑望著這對「天造地設」的璧人，內心戲感動不少粉絲，她說：「劇中角色阿春沒資格『吃醋』，因蕙美乾淨漂亮，和義甫在一起是天經地義。」而在植劇場《戀愛沙塵暴》、《花甲男孩轉大人》和《五味八珍的歲月》都被網友視為「最強情敵」的江宜蓉則喊冤澄清：「我每次出現最後都還是『有情人終成眷屬』，演情敵很容易被討厭、每次都很緊張，其實我算是紅娘不是情敵，希望大家能諒解！」

江宜蓉對於和顏毓麟在《五》劇中的對手戲感到輕鬆不少，她忍不住小爆料：「其實我在戲裡角色是臥底、不用真喜歡他，當初聽到這設定鬆一口氣，比較難拿捏的是蕙美對義甫的『喜歡』，到底該不該讓觀眾看出不對勁，但我覺得還是不要讓大家察覺破綻，於是選擇這樣方式呈現。」她也提及另一個困難點：「我看到顏毓麟就會想到《荼蘼》的湯有彥、很想笑場。看到孫可芳又會覺得完蛋，要被《天黑請閉眼》的澄芳給殺了，所以得加倍專心。但他們都是很棒的對手，非常幫忙！」。

(中時)