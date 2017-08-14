新聞深喉嚨》談話總讓人會錯意 蔡總統表達能力有問題？

中天新聞

11日工商協進會理事長林伯豐帶領20位理監事，赴總統府見蔡總統，會後林伯豐轉述有建議政府核電廠若檢修安全無虞，應恢復運轉、加入供電，蔡總統回應「電若不夠時，核電是選項之一」，總統府發言人黃重諺澄清，「林伯豐轉述不正確，總統在回應與會代表有關問題時，並沒有說過這樣的話。」是這樣嗎？一例一休，6月26日蔡總統邀縣市首長餐敘表示，「黨內對一例一休過於僵化頗多怨言，不排除再修法」，勞動部長林美珠火速澄清「目前沒有這樣的規劃」；同婚議題，2月24日同志代表Vincent在臉書發文，蔡總統接見婚姻平權團體時，當面對他說「你這一生不一定等得到同志婚姻」，黃重諺澄清「總統當天並沒有這樣的發言」。是大家耳朵有問題？還是蔡總統表達能力有問題？

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網友在公共政策網路參與平台提案「啟動核一、核四，並以核能發電盈餘發展綠色能源」，不到四天超過五千人連署成案，官方必須回應，但經濟部能源局「我們不認為會有停電或限電的發生，對此也沒有任何規劃，而對核能機組也沒有重新啟動或使用的規劃」這算回應？民進黨擁抱非核神主牌，不論電價，綠能趕得上非核腳步?太陽能光電模組生產到廢棄，過程都是環境殺手，環保署估計2031年會出現近3千公噸的廢棄物，國內目前沒有太陽能板回收機制、廠商，太陽能版儼成2031年已知垃圾災難？每人平均一生用電只產生一罐養樂多大小的核廢料，爆量太陽能板要丟哪？風力發電，36個離岸風力發電規劃場址，六成在彰化外海，預估1200支離岸風機，生態影響？台灣天然氣依賴進口，天然氣發電佔整體37％，但天然氣儲槽只有約16天，2025非核預估讓天然氣發電占整體50%，一旦發生天然氣船無法靠港、海邊接收站遭破壞等問題，到時只能用愛發電了

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時代力量黨主席黃國昌批評世大運英文版手冊，以「中華台北 Chinese Taipei」取代「台灣 Taiwan」，引來超馬好手林義傑批評「不懂體育裝懂」，引發網友圍剿，林義傑反駁酸民「我在拿台灣國旗四處飄揚時，你們做了什麼在國際上給予真正表達台灣兩個字？」世大運倒數五天，現在還在吵正名，蔡總統兵推時，迷彩服的國旗臂章都消失，蔡總統都不在意，小綠們吵什麼？

12日舉辦踩街嘉年華，世大運「熊讚花車」，網友譏笑「熊讚靈車」，柯市長回應「台灣宮廟文化有陣頭、三太子等，外國朋友看得有趣，不需要搞一個美國版的玫瑰花車大遊行，要讓世界看見真實的台灣」嘉年華跟送葬隊伍一樣，世大運19日登場，世大運官網還看不到選手名單、賽程APP一片空白，選手村餐廳爆蒼蠅多，世大運準備妥當？

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美國、北韓口水不斷，川普警告北韓別再威脅美國，否則遭遇前所未見的「烈火與怒火」，北韓放話攻擊關島，北京呼籲各方克制言行，進行政治對話。《環球時報》社論指出，「中國應當明確，如果北韓主動發射威脅美國領土的導彈，並招來報復，中方將保持中立」、「如果美韓同盟發動軍事打擊，試圖顛覆北韓政權，改變朝鮮半島的政治版圖，中國將堅決出手阻止」，習大大打啥算盤？8月15日是南北韓脫離日本統治的「光復節」，金正恩恐挑明天動手？

國民黨下屆主席吳敦義將在20日就任，象徵2018選戰即將開打！傳出，前北農總經理韓國瑜將接任國民黨高雄市黨部主委，為參選市長暖身，前主席朱立倫的妻舅，前立委高思博鎖定台南市長，象徵吳朱結盟。此外，時代力量傳出新竹市推出經常參與公共論壇的教師黃益中挑戰現任市長林智堅，並在雙北市大量提名議員，目標「邊緣化國民黨」，會不會太異想天開？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)