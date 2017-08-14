今夜就開戰？ 美軍部署北韓周邊軍力驚人

美軍卡爾文森號航母和雷根號航母6月時在日本海域演習。(圖/美聯社)

朝鮮半島緊張情勢升高，北韓不斷恐嚇要對美國射核彈，美軍不但再派B-1B轟炸機飛越朝鮮半島，還以「今夜就可以開戰」回擊，而據《法國廣播網站》(RFI)報導，美軍長年來在在北韓周邊部屬的軍力驚人，包括在北韓鄰國的南韓、日本及美國領土的關島都部有軍力，太平洋上的海軍力量也不容小覷，屆時若雙方真大動干戈，勢必對北韓陸、海、空三軍齊發。

●南韓

首都僅距平壤約200公里的南韓是美軍駐紮打擊北韓最核心的軍事力量，猶如「一根紮在脊背上的刺」，美軍延續了冷戰的部署，有多達近3萬名美軍，以19,000名軍人出自美軍第八陸軍軍團為主，該軍隊駐紮在距離三八線南北韓非軍事區僅40公里的龍山區。

至於美國空軍則有永久駐紮著F-16戰機的飛行中隊及配有威力強大A-10雷電攻擊機中隊，可以迅即攻擊地面，終止北韓炮兵機械化部隊的攻擊，另外，也駐有砲兵及海軍部隊。

美軍和南韓近年提高在朝鮮半島周邊海域演習的頻率，目前美國最大的海外前線投送部隊，美軍第七艦隊也在南韓擁有基地，今年年初多艘航母也到此海域這震懾北韓。

終端高空防禦飛彈薩德系統。(圖/U.S. Army)

另外，面對北韓不時「搗彈」的威脅，美國近年在南韓部署了終端高空防禦飛彈薩德系統（THAAD），可以在高空攔截北韓發射的導彈，但此舉引發了中國的不滿，甚至讓中國採取了「禁韓令」抵制，這也讓南韓政府對於美軍薩德的部署態度保留、反覆，直到近幾個月來北韓不斷試射彈道導彈，讓南韓不顧中國壓力及國內環評未過的風波，最終同意完成部署。

●日本

駐日美軍是延續二戰以後同盟國占領軍的部署，如今則全為美軍，是美國在太平洋地區的海軍軍事主力，這裡一共駐紮著47,000名美軍，有將近一半是海軍，在面對北韓的戰爭中，還將發揮搶灘的特殊使命，而這些部隊都屬於美軍太平洋司令部指揮。

雷根號。(圖/US NAVY)

美國海軍基地則是在橫須賀港，這裡也是美國海軍尼米茲級核動力「雷根號」（USS Ronald Reagan）航空母艦的母港，圍繞著航母美軍在這裡部署了一個單獨的空中打擊力量，美軍第七艦隊司令部總部也設在橫須賀，該艦隊是美國海軍最強大的海外前線投送部隊。

●關島

北韓軍方日前開嗆威脅將發射4枚火星-12中程導彈，飛越日本上空、猛攻美軍關島基地，讓這個觀光勝地的戰略性被外界想起。關島是美軍在太平洋的軍事行動中擁有優勢的戰略地位，該島甚至有超過4分之一的面積都是美軍基地。

美軍B-1B戰略轟炸機與和日本F-2戰機聯合演練。(圖/Twitter@PACAF)

關島的空軍基地可以降落美國所有型號的遠程轟炸機，包括「同溫層堡壘」B-52轟炸機及號稱「死亡天鵝」的B-1B轟炸機，這2種遠程轟炸機在面對北韓的核彈威脅時，時常成為美國還以顏色的主力，和日本及南韓在空中展示了優勢，震懾北韓。

(中時電子報)