德國總理梅克爾人氣高 支持率近6成

距離德國9月大選剩下一個多月，總理梅克爾放完3周的假後，正式投入大選的競選活動。根據最新民調顯示，她的支持率逼近6成，大幅領先對手前歐洲議會議長舒茲。梅克爾想尋求4連任似乎是勝券在握。

德國9月24日將舉行國會選舉，儘管梅克爾的移民政策遭到抨擊，但並未影響她的民氣，支持率仍然高達6成。她帶領的基督民主聯盟/基督社會聯盟（CDU/CSU）大幅領先頭號勁敵舒茲的第二大黨社會民主黨（SPD）。

(中時)