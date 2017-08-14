男子超商吹冷氣 意外起出毒品

44歲盧姓男子在超商吹冷氣，意外被警方查出帶有毒品。（賴佑維攝）

桃園市平鎮區44歲盧姓男子至平鎮區游泳路上1家超商內避避納涼，適巧龍岡所員警因處理交通事故至超商調閱監視器，一眼即認出盧男為毒品管制人口，上前盤查詢問時，竟有一小包0.3公克海洛英當場從盧男的褲袋掉了出來，讓員警意外查獲毒品案。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，14 日上午8點多，家住中壢區，有多項毒品前科而為毒品管制人口的盧姓男子，坐在平鎮區游泳路一處超商內吹冷氣，滑手機，剛好警員李盈璋，鄭人豪因日前處理交通事故至超商調閱監視器時，眼尖隨即認出盧男。

滑手機正值入神的盧男瞥見警方，一時失神慌張，面對員警的盤問支支唔唔，答非所問，更引起警方懷疑，此時盧男的褲袋竟掉了出來一小包海洛英0.3公克，盧男見狀無從抵賴，只好坦承毒品為其所有。

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(中時)