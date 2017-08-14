巴基斯坦獨立70周年 總統籲團結

在盟友中國和印度於洞朗地區對峙持續之際，巴基斯坦14日迎來獨立70周年，總統侯賽因於官方儀式，呼籲國民放下分歧、團結一致共建國家未來。

應邀出席的中國國務院副總理汪洋表示，中巴關係「經得起時間的考驗」，可見兩國友誼深固。汪洋也對獲邀出席表示謝意，並向巴國對抗恐怖主義及維護地區和平的努力致敬。

侯賽因當日早上主持升旗禮，並於首都伊斯蘭馬巴德的會議中心發表講話，總理阿巴西、參議院主席拉巴尼和國民議會議長薩迪克等政府官員都出席。

(中時)