嘉義縣長張花冠星國邀燈 2018台灣燈會添異國風

縣長張花冠與貴賓一同合影（嘉義縣政府提供）

縣長張花冠與貴賓一同合影（嘉義縣政府提供）

為增加明年(2018)台灣燈會亮點，嘉義縣長張花冠與文化觀光局長許有仁昨(8/13)自越南馬不停蹄趕至新加坡，今(8/14)中午拜會新加坡牛車水慶中秋委員會陳祖坤主席、白清富聯合主席、委員會成員、策劃管理公司楊史蒂芬總經理及陳俊漢經理、交通部觀光局駐新加坡代表林信任主任等人洽談燈會合作展燈事宜。張花冠表示牛車水慶中秋燈節是新加坡代表性的燈節，且融入在地多元民族的文化，非常有特色！她親自到新加坡與主辦的委員會邀燈，希望能增加2018燈會國際燈區的異國風味。陳祖坤主席允諾今年中秋燈節後，協助將具新加坡的特色燈送到嘉義參與2018台灣燈會，屆時也會邀請各界人士前往賞燈。

張花冠表示嘉義縣不走濃妝豔抹的路線，是屬於清新的素顏系，嘉義縣有好山好水，充滿熱情、自然，嘉義人也非常友善(friendly)，而且玉山跟阿里山都座落於嘉義，玉山還比日本富士山高，日本人稱為「新高山」，登山口就座落在嘉義；阿里山海850-1250公尺，日照時間短，吸收高山珠露，茶葉生長時間緩慢，茶韻豐厚，香韻潤喉。嘉義縣結合觀光、文化、農業及產業推出15條旅遊套裝遊程，提供遊客2天1夜、3天2夜的遊程，非常適合新加坡遊客到嘉義進行深度的自由行旅遊。

許有仁指出，北回歸線通過全世界16個國家，嘉義是台灣通過的縣市之一，結合這樣的獨特性，推動嘉義成為愛情天際線的浪漫氛圍。這次除了到新加坡邀請參與明年台灣燈會展燈，也希望透過燈會吸引更多新加坡遊客到嘉義深度旅遊。

(中時)