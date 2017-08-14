北市5300多名小一新生 三劑疫苗尚未接種
家中若有今年將升國小一年級的孩童，9月開學前有三劑疫苗一定要注射！台北市衛生局今日表示，「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑（MMR2）」、「日本腦炎疫苗第四劑(JE4)」、「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗（Tdap-IPV）」是幼童滿5歲到入小學以前主要接種的三劑疫苗，目前還有近3成幼童未完成接種。
台北市衛生局疾病管制科科長陳少卿表示，台北市106年度即將入國小一年級的新生有21978人，統計至8月5日止，台北市MMR2接種率約85%、JE4接種率約82%、Tdap-IPV接種率約85%，上述三項疫苗全數完成率僅76%，目前約有5300位學童尚未完成接種。
為延長保護及維持幼兒時期接種疫苗免疫力的持續時效，進而提升入學前學童的群體免疫力，以預防疾病感染，台北市衛生局提醒，入小學時要繳交「預防接種時程及紀錄表」影本給學校，請家長和孩子現在一起盤點入小學前要接種的三劑疫苗(MMR、JE4、Tdap-IPV)是否皆已完成接種，若尚未完成，把握離8月30日開學所剩幾天的時間，儘速帶孩子到合約醫療院所完成應接種的疫苗，不僅讓孩子擁有完整保護力，更是落實健康教育的第一課。
陳少卿說，台北市預防接種合約醫療院所名單可至台北市衛生局網站(http://health.gov.taipei/主題專區/疾病防治/預防注射）查詢，如有相關疑問，民眾可於上班時間撥打本局預防注射專線：2375-4341或1999市民當家熱線洽詢。
(中時)
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