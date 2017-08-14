高捷公司獲品質、資安及安衛3認證

高捷公司14日獲頒「ISO 27001：2013資訊安全管理制度」認證書。（高捷提供）

繼取得「ISO 9001：2015版品質驗證」以及「TOSHMS」、「OHSAS18001」的職安衛生管理認證後，高雄捷運公司再獲「ISO 27001：2013資訊安全管理制度驗證」肯定，成為全台第1座同時擁有品質、資安及安衛3認證的軌道產業。

高捷董事長郝建生14日接受驗證單位台灣檢驗科技公司（SGS）資深總監蔡福欽頒發「ISO 27001：2013資訊安全管理制度」認證書。對方稱讚，高捷完全不依賴企業顧問公司，獨立完成3項認證，可見得公司人員的素質之高。

(中時)