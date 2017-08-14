羅傑斯盃》扳倒費天王 20歲小祖維瑞夫奪冠

德國20歲好手小祖維瑞夫擊敗費德勒封王。(美聯社)

德國20歲好手小祖維瑞夫擊敗費德勒封王。(美聯社)

網壇新世代最被看好的下一位球王，德國20歲好手小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，14日羅傑斯盃男單決賽6比3、6比4從世界第3「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)手中搶下金盃，笑納年度第5座冠軍。

德國20歲好手小祖維瑞夫擊敗費德勒封王。(美聯社)

費德勒羅傑斯盃決賽不敵德國20歲好手小祖維瑞夫。(美聯社)

小祖維瑞夫1月就曾在澳洲霍普曼盃拍落「費爸」，費德勒6月在最拿手的哈雷草地網賽扳回一城，不過這位20歲華盛頓公開賽冠軍，14日不僅終止費德勒的16連勝，自己更連兩周封王續寫10連勝。

「這是不可思議的兩周，感覺上我已經打出人生中最棒的網球。」小祖維瑞夫捧起繼今年羅馬賽後，生涯第2座千分大師賽金盃，盼緊接而來的辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）能延續表現。

小祖維瑞夫首盤就在第4局率先破發費德勒，取得4比1領先，6比3搶得聽牌優勢，次盤面對年度囊括兩座大賽冠軍「費爸」的反擊，小祖維瑞夫第2局強勢挽救3個破發點，更在第7局攻破36歲「瑞士球王」的嚴密防守，終場6比3、6比4扳倒大會第2種子。

小祖維瑞夫也是繼2007年前球王喬科維奇(Novak Djokovic)後，羅傑斯盃男單決賽最「青」好手，銀恨的費德勒也不吝稱讚，「我為他感到高興，能夠在千分大師賽奪冠相當不簡單，更難得的是他今年就囊括兩座。」

(中時電子報)