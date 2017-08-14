HPC功夫動畫賽！台灣大學生飆創意！驚艷全場

文化部長鄭麗君（左1）和科技部長陳良基頒（右1）發冠軍予銘傳大學數位媒體設計學系作品《Solar》。（國家實驗研究院提供）

由科技部指導、國家實驗研究院高速網路與計算中心主辦的「HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」簡稱HPC功夫今年邁入第六屆入圍決賽隊伍數再創新高共計有60支隊伍、195位入圍選手同場競逐今8/14日進行決選由銘傳大學的《Solar》榮登冠軍寶座獲得獎金30萬元台灣科技大學《血庫大盜》與實踐大學《黑》名列亞軍及季軍分別獲得20萬元及10萬元獎金。

《Solar》是由銘傳大學數位媒體設計學系張德惟、王懷玉、王嘉敏、徐嘉偉、王蕙亭、李娉婷製作描述兩個活在地底下的殭屍好友因為對太陽懷抱著幻想一起為離開地底去看太陽的冒險故事評審認為劇情完整、模型製作細緻故事和美術設計皆屬上乘之作因而獲得冠軍。亞軍《血庫大盜》描述吸血鬼進醫院血庫偷血反被擒住被護士抽血的逗趣情節其光線與材質細膩處理到位鏡頭運用得宜。季軍《黑》則是一劇情寓意頗深的抽象作品但作品的美術設計和原創性令人驚艷。

冠軍隊伍王嘉敏、李娉婷同學表示算圖農場相當好用且在製作過程中提供相當大的協助使用算圖農場節省了3/4的算圖時間。得獎者們除獲得至業界實習的機會外作品也將在「國際高速計算會議」SuperComputing Conference播放。

HPC功夫競賽也是國內唯一設立特效獎的競賽今年的特效獎分別由東森電視《ArtGeorge》及艾皮克工作室《爆炸的建築物》獲得兩者皆屬於爆炸特效前者是模擬火山爆發、後者是建築物爆炸透過不同層次大小的粒子與碎片效果與空間變化營造出良好的特效。

今年HPC功夫競賽共有100支隊伍報名最終成功繳件為60隊較去年呈倍數成長同時選手使用的算圖用量也成長2倍。今年除了入選隊伍學校北中南區域分佈平均之外更首度有東部的團隊入選。

今年HPC功夫競賽也是首度獲得科技部、文化部、經濟部及教育部的跨部會合作支持除強化科技與文化的結合也串連數位經濟及產學銜接。科技部陳良基部長、文化部鄭麗君部長、經濟部李世光部長均親臨出席指導教育部資科司詹寶珠司長、國研院王永和院長、經濟部加工出口區管理處黃文谷處長、立法委員陳學聖、立法委員蘇巧慧、宏碁公司陳俊聖董事長、智崴資訊歐陽志宏總經理及HTC虛擬實境內容中心劉思銘副總經理等共同與會齊心協力培育未來跨領域人才並共同見證文化科技的年輕世代展翅高飛。

「HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」文化部長鄭麗君（後排左5）、經濟部長李世光（後排左4）、科技部長陳良基（後排左6）與得獎者合影。（國家實驗研究院提供）

科技部陳良基部長表示光科技是無法創造價值的要感動人心要倚靠文化內涵擴大效益就要靠經濟部。科技部站在科技突破與技術加值的角色很高興能掌握這機會用科技做價值的創造透過算圖農場將硬邦邦的電腦轉換成各式各樣豐富的數位創意讓民眾可以透過科技感受到熱情和樂趣。文化部鄭麗君部長指出科技促進文化發展文化也可協助科技發展找到動力今年文化部開始與國研院國網中心合作很期待透過這樣跨部會的合作支持台灣創意工作者豐富數位生活也孕育人民豐富的想像力。經濟部李世光部長表示回顧台灣早年的科技產業也是透過加工處一步步向外推經濟部也將加入科技和文化的合作平台希望台灣的科技和產業都越來越好。

「HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」得獎名單。（國家實驗研究院提供）

為打通跨領域人才培育的隔閡國研院國網中心推展科技與藝術的跨域結合創辦的HPC功夫競賽迄今已協助50所大學、上千名學子並累計輔助200名青年就業進而促成7家青創公司成立成為培育國內廣大算圖人才的搖籃。國網中心也在典禮中展現近年算圖農場的豐碩成果除代表性的影視作品亦展示與科技藝術領域之專家如黃翊《黃翊工作室》、周東彥導演《狠主流》、謝啟民副教授《交大應藝所》等合作的即時算圖之智慧展演實驗成果。此外國網中心也將與文化部合作以高吞吐、超寬頻的雲端算圖技術再造古蹟現場創建有利產業運用加值的高階數位空間模型正式將算圖農場之應用跨足至展演劇場、古蹟再造等領域也為遊戲娛樂、數位內容產業發展創造新契機。

(中時電子報)