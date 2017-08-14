新納粹份子譏死者 駭客「匿名者」揚言討公道
多個新納粹和白人至上主義團體在美國維吉尼亞州發動種族攻擊，釀成1死數十人受傷，掀起全美怒火。國際知名駭客組織「匿名者」（Anonymous）今天宣布，已經掌控標榜白人優越主義的網站Daily Stormer，並該該網站首頁呼籲終結仇恨，為在騷亂中枉送性命的女子海耶討回公道。
Daily Stormer由倡導反猶、白人優越主義的美國極右派種族主義活躍人士安格林(Andrew Anglin)創立，安格林是美國總統川普的擁護者，目前人在奈及利亞的拉哥斯。在維吉尼亞州12日發生新納粹份子開車衝撞反對群眾，導致海耶死亡的悲劇後，安格林周日在Daily Stormer發文，戲謔稱「海耶：在道路怒火意外中死亡的女人，是個肥胖、沒小孩的32歲賤貨。」
匿名者因此以海耶的名義動手駭入Daily Stormer，「安格林在這網站散播仇恨太久了，」並警告考慮公開他的詳細居住地點，還會派出「在拉哥斯的盟友去親自拜訪安格林。」
(中時)
關鍵字：新納粹
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