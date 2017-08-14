八一四平潭空戰 軍刀機捍衛台海

F-86軍刀機在台海空戰期間，創下最多的擊墜紀錄。(圖/http://aerobaticteams.net)

松滬會戰期間，空軍在杭州上空擊落來襲的日本轟炸機群，充分表現不屈的筧橋精神，史稱八一四空軍節。到了民國47年的8月14日，另一起捍衛中華民國的空戰在馬祖與平潭島上空爆發，空軍的F-86F軍刀機擊落3架MiG-17，史稱「八一四平潭空戰」。

民國38年大陸局勢迅速變化，中華民國可稱是風雨飄搖，所幸空軍多數人員與飛機包括P-51、P-47、B-25各型戰機、轟炸機大多數都成功轉移到台灣，戰力保持的相對完整，因此在這段期間，空軍還經常派出戰機與轟炸機到大陸沿岸進行炸射與偵察，但是隨著蘇聯支援中共空軍最新式的MiG-15、MiG-17等噴射戰機原本我們還僅存的一些空中優勢一下子就不復存在了。

F-86軍刀機。(圖/中華民國空軍)

所幸世界局勢隨著韓戰爆發而對我們轉而有利，在韓國戰場上空，美國的第一種噴射戰機F-80流星式(Shooting Star)，與後續的F-84噴射雷霆(Thunderjet)都不是蘇聯MiG-15、MiG-17的對手，一直到F-86軍刀機(Sabre)出現，同樣採用大角度後掠翼的設計，才能夠在性能上對抗蘇聯戰機。至於台海上空，我們空軍素質確實相當良好，即使在軍刀機未到之前，歐陽漪棻中尉曾經民國45年7月21日，憑著性能較差的F-84戰機擊落2架、擊傷2架MiG-17的驚人戰果，獲選當年空軍英雄以及授與青天白日勳章。但是畢竟F-84性能足，因此我們空軍在經過幾回與中共空軍的交手後，美國終於同意提供F-86軍刀機給中華民國空軍。

到了民國47年的8月，已有跡象顯示中共軍隊持續向福建集結，因此我們空軍也加強金門、馬祖附近空域的偵察，到了8月14日當天，在新竹基地的空軍第五大隊派出 8架F-86，其戰鬥編組是：長機副中隊長李忠立少校、2號機尹滿榮、3號機秦秉鈞上尉、4號機潘輔德中尉、5號機分隊長劉憲武上尉、6號機梁金中中尉、7號機劉光燦上尉、8號機劉文綱中尉。其中梁金中在飛行過程中，座機因艙壓故障而中途折回，所以飛抵馬祖上空偵巡是7架戰機。

「第2次八一四空戰」的其中一名空戰英雄秦秉鈞。(圖/空軍司令部)

據空軍的資料所述，F-86戰機群在平潭島上空東北方十浬處偵照時，發現中共4架MiG-17戰機前來攔截，因此偵照任務就轉成空中作戰。長機李忠立少校首開紀錄，擊落1架MiG-17，隨後秦秉鈞上尉也抓住機會，擊落另一架MiG-17，而據潘輔德中尉口述，他的4號機也追擊另一架敵機並射擊兩次，不過沒有確定擊落。事後據情報判斷，中共僅有1架戰機回航，因此空軍認定潘輔德中尉與尹滿榮少尉可能合力擊落一架。

平潭空戰後，各家報紙的頭版捷報。(圖/空軍司令部)

這場平潭空戰就在我方確定擊落3架敵機後結束，遺憾的是，同樣出勤的7號機劉光燦上尉就此失蹤，可能被擊落，或者機械故障墜海，總之失去了這名飛行員，平潭空戰要說戰績為3：1也並無不可。

不過中國大陸的說法又是另一種面貌的故事，雖然他們也稱最終結果是3：1，但是版本完全不同。據中共官方媒體所說，平潭空戰是由解放軍的周春富憑一人一機的實力就擊落3架軍刀機，最後自己也被打中而墜海身亡，成為中共空軍的烈士。

在八一四平潭空戰之後9天，八二三金門炮戰爆發，戰爭並不只是金門一地，台海空戰同樣接連不斷，所幸憑著性作戰經驗豐富的空軍健兒，我們在多數的空戰中多能佔優，確保了台澎金馬的安全。

(中時電子報)