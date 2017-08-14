精障少女搭高捷不知去向 捷警協尋找到人

14日上午近10時，高雄捷警隊獲報，17歲患有精神障礙少女，突然從家人所開的自小客車下車，跑到捷運「信義國小站」搭車不知去向，警方問明對方的衣著特徵後，轉報「高捷行控中心」協尋，發現少女搭上往大寮方向的捷運列車，最後於「五塊厝站」找到人，順利通知家屬領回。

(中時)