寫真艷星回收穿499網拍衣上通告 3年還完百萬債

于婕近來通告量變多，但不改樸素節儉風格，不但穿百元網拍衣，而且還重複穿搭上不同的節目。(中時資料照片)

過去曾因拍攝上空寫真集大開知名度的火辣寫真女星于婕(陳鳳)，日前曾透露投身宗教並取得道士證照，目前邊在新莊當廟婆邊修行，宮廟包吃住，她又將物慾降到最低，雖然薪水不多，但過得平淡樸素，今天她錄JET台《命運好好玩》節目，受訪透露沒需求已一年多沒買衣服，透露過去曾負債百萬，然淡出螢光幕病變得節儉後，竟3年多就還完錢。

據《蘋果日報》報導，于婕透露這些年都在宮廟當廟婆，其實固定每月收入大概22K而已，但因花費少又不用治裝，現在也不買名牌包等奢侈品，目前一個月還能存個5千到1萬，若幫忙牽線介紹醫美診所，加上偶爾上通告、演戲，最多一個月可賺10萬，其實她先前曾扛一百多萬債務，花了3年多久就把錢還清，雖然無債一身輕，但其實也沒什麼存款。

而現在通告變多的于婕，錄一集節目酬勞有1萬5千元，但她不改節省習慣，上節目穿的衣服都重複穿搭，且是網拍499元的普通衣服，從頭到尾不用2千就可打發，連背出門的都是簡單黑色運動包，相當簡樸，她表示在宮廟都穿道服，實在沒什麼需求跟購物慾望，反倒是她當廟婆的新聞曝光後，有消失很久的朋友跟她聯絡，結果竟是要借錢，讓她超無奈。

(中時電子報)