寫真艷星回收穿499網拍衣上通告 3年還完百萬債
過去曾因拍攝上空寫真集大開知名度的火辣寫真女星于婕(陳鳳)，日前曾透露投身宗教並取得道士證照，目前邊在新莊當廟婆邊修行，宮廟包吃住，她又將物慾降到最低，雖然薪水不多，但過得平淡樸素，今天她錄JET台《命運好好玩》節目，受訪透露沒需求已一年多沒買衣服，透露過去曾負債百萬，然淡出螢光幕病變得節儉後，竟3年多就還完錢。
據《蘋果日報》報導，于婕透露這些年都在宮廟當廟婆，其實固定每月收入大概22K而已，但因花費少又不用治裝，現在也不買名牌包等奢侈品，目前一個月還能存個5千到1萬，若幫忙牽線介紹醫美診所，加上偶爾上通告、演戲，最多一個月可賺10萬，其實她先前曾扛一百多萬債務，花了3年多久就把錢還清，雖然無債一身輕，但其實也沒什麼存款。
而現在通告變多的于婕，錄一集節目酬勞有1萬5千元，但她不改節省習慣，上節目穿的衣服都重複穿搭，且是網拍499元的普通衣服，從頭到尾不用2千就可打發，連背出門的都是簡單黑色運動包，相當簡樸，她表示在宮廟都穿道服，實在沒什麼需求跟購物慾望，反倒是她當廟婆的新聞曝光後，有消失很久的朋友跟她聯絡，結果竟是要借錢，讓她超無奈。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。