說謊不可取？專家：可促進健康、人際關係

對自己或別人說「對的謊言」，會有正面效果。（圖/shutterstock提供）

許多人都會說謊，不過，你知道說謊會有什麼影響嗎？作家萊斯利（Ian Leslie）近日出了一本新書，說明說謊的好處，包括促進身體健康、人際關係，以及職涯順利等。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，最近一項研究顯示，人們平均一天會說1.5個謊言，而在現實生活中，這數字可能更高一點。萊斯利認為，謊言是溝通的一部分，是人類生存的必需品。

謊言的範圍相當廣，當感覺糟糕時，卻說「我很好，謝謝」；當一個人樣貌不佳，卻說「真是一個漂亮寶貝」，或是不帶真心的「我愛你」，都算是謊言的一種。

以下為萊斯利認為的說謊三大好處↓

1.謊言有助健康

「自我欺騙」對健康十分重要，一份研究把進行心臟病雷射治療的病人分為兩組，一組進行「真」手術；另組進行「假」手術。觀察12個月後發現，進行真手術那組病人認為，身體狀況明顯轉好，而接受假手術那組，竟也覺得渾身充滿活力，心絞痛頻率下降不少。

2.謊言有助成功

謊言有助於把事業推向巔峰，經濟學家認為，商人若太過理性明智，國家經濟發展會停滯不前。在諸多社會觀察中，自我感覺良好的人，通常比他人還要成功，世界需要多些過份樂觀的企業家，懂得去承擔冒險後果的人，才能不斷飛躍創新。

3.謊言有助人際關係

想要一段穩定長久的關係，自我欺騙式的「幻想」格外重要，用充滿粉色的視角看伴侶，把他想得比現實中美好，就會有持續進展的動力。

幻想也與生子慾望相關，我們假想生孩子後會變得快樂，假想和眼前這個對的人一起組家庭是對的決定，這些幻想就會促進決定的產生。

(中時電子報)