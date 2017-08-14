雄女生扮小老師 帶學童認識科學
愛河2.0暑期科學營「愛上科學嘉年華」活動14日在高雄女中登場，雄女學生當起小老師，帶領小朋友進行各項科學闖關，透過動手做實驗，培養對科學的興趣。
雄女化學科老師蘇政宏、游宗穎及地球科學科陳建宏精心設計13個實驗關卡，每個關卡都是運用科學的原理設計成有趣的活動，並由40名雄女志工學生當關主，協助小朋友闖關。
教育局長范巽綠表示，雄女是高雄市科展、全國科展、國際科展等競賽常勝軍，每年都有學生代表國家出國比賽，而且是有臺灣諾貝爾獎之稱的高中全國旺宏科學獎16屆以來，榮獲學校團體獎次數全國最多的學校，肯定雄女把這麼好的資源分享給愛河學園夥伴學校。
光榮、鹽埕、忠孝、河濱、鼓岩國小150位學童， 玩得開心，有人說「異形QQ球」、「零快活冰店」特別有趣，不但可以把膠水變成有彈性的QQ球，還自己動手做冰淇淋；「油溶氣球」又好玩又恐懼，因為手沾精油，一碰氣球就爆破。
(中時)
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