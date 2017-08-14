李毓芬才被柯震東爸認證「準媳婦」！新戲連兩周收視冠軍

李毓芬飾演職場女孩。（東森）

李毓芬劇中趴上黃仁德的床。（東森）

黃仁德飾演機車的霸氣總裁。（東森）

李毓芬與黃仁德劇中不少鬥嘴戲。（東森）

李毓芬最近事業愛情都得意！她才與緋聞男友柯震東一起甜蜜出現在柯爸的慶生合照，等於是被柯家認證的準媳婦，她主演的台視、東森《我和我的四個男人》上週六(8/12)播出第二集，再度保持收視冠軍，正在豔陽下趕拍中的演員們聽到後開心大喊：「辛苦都是值得的！」也更有動力繼續拍攝。

李毓芬開心感謝觀眾支持，並透露後面的劇情發展，「除了有趣、歡樂的情節，後面幾集會有更多林春嬌內心戲的表現，希望能反映出現在社會女性的故事和內心歷程」。她也感謝製作人王珮華對她的賞識和肯定，也因此更重視這次演出，「希望能將這個角色的靈魂呈現出來」。被誇演技大躍進的她，很開心這次總算是有拿出成績給大家。

飾演傲嬌總裁黃仁德更高興的發下收視承諾，許諾將和粉絲一日約會、更有機會和黃仁德一起游泳！

以初戀學長帥氣亮相的嚴爵，被問到求學時期是否也是校草型人物，他害羞說只是國中時有參加籃球校隊，謙虛表示自己不是校草類型。他曾開玩笑說過不會再拍戲，被問到新戲連續兩周收視冠軍，是否會讓他「回心轉意」？他趕緊認真澄清當時真的只是玩笑話而已，「世界上沒有絕對的事，演戲也是創作的一種」，更說如果有機會的話他對學習編劇也很有興趣。

(中時)