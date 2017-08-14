戴忠仁也驚呆 這兩尊佛像超過4億！
資深新聞主播戴忠仁，日前專程前往高雄的佛陀紀念館參觀「慈悲妙相-菩薩造像特展」，才走進展場他就感覺炫目不已，因為一眼就看到一尊高大莊嚴的菩薩銅像，不但造型優美，市價還超過新台幣兩億七千萬！
今年北京春拍，有一尊藏傳92公分高的釋迦牟尼佛站像，成交價是五千八百六十五萬人民幣（近新台幣2億七千萬），且這還是一件有殘缺的佛像。而戴忠仁在館內所看到的12世紀土蕃王朝的蓮花手菩薩像，器形完整，高度有120公分，軀體修長，曼妙多姿，是藏傳佛教的重器，重要性也遠超過市場上的拍品。
此外，同樣在北京今年六月份，一個32公分高的四面八臂觀音以新台幣一億五千萬的驚人價格成交！不過，讓戴忠仁更開眼界的還在後頭，館內還有一尊76.5公分高的十一面八臂觀音更為壯觀，難怪他一轉頭就驚到吐舌頭。
而本身是佛教徒的戴忠仁也常會有疑惑，就是兩隻手臂的菩薩、四隻手臂的菩薩、八隻手臂的菩薩、1000隻手臂的菩薩，到底誰的法力最強呢？同時用價格來看待佛像的心態適合嗎？對於這一連串的問題，戴忠仁也特別請教了佛學專家。
除了解答疑惑之外，戴忠仁所主持的「國寶檔案-慈悲妙相」專輯也將介紹一百多尊的菩薩造像，這集節目將在8月17號晚間11點於人間衛視首播。
(中時電子報)
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