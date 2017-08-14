巴基斯坦前總理妻子宣布競選議員 反對黨阻止
巴基斯坦前總理夏立夫7月28日因貪汙案被最高法院取消總理和議員資格，他的妻子上周宣布將競選，奪回丈夫被取消議員資格後空懸的議席。不過，巴基斯坦國家報14日報導，反對黨正義運動黨正努力阻止執政黨此一做法。
夏立夫的妻子庫爾蘇姆（Kulsoom）上周已提交參選表，選區將在45天內舉行補選。庫爾蘇姆從未擔任過任何公職，但夏立夫所屬的執政黨希望她在補選中拿下大多數選票當選議員。反對黨正義運動黨發言人表示，庫爾蘇姆獲得提名代夫出征代表執政黨已是孤注一擲，最後將被該選區的選民否決。
庫爾蘇馬出馬，打亂總理接班人的計畫。原本夏立夫屬意弟弟接班，最後是夏立夫的盟友、前石油和自然資源部長阿巴西出任臨時總理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。