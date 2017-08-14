巴基斯坦前總理妻子宣布競選議員 反對黨阻止

巴基斯坦前總理夏立夫7月28日因貪汙案被最高法院取消總理和議員資格，他的妻子上周宣布將競選，奪回丈夫被取消議員資格後空懸的議席。不過，巴基斯坦國家報14日報導，反對黨正義運動黨正努力阻止執政黨此一做法。

夏立夫的妻子庫爾蘇姆（Kulsoom）上周已提交參選表，選區將在45天內舉行補選。庫爾蘇姆從未擔任過任何公職，但夏立夫所屬的執政黨希望她在補選中拿下大多數選票當選議員。反對黨正義運動黨發言人表示，庫爾蘇姆獲得提名代夫出征代表執政黨已是孤注一擲，最後將被該選區的選民否決。

庫爾蘇馬出馬，打亂總理接班人的計畫。原本夏立夫屬意弟弟接班，最後是夏立夫的盟友、前石油和自然資源部長阿巴西出任臨時總理。

(中時)