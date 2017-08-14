攝影師職訓 成功轉入軟體設計領域

因自身專業就業機會較少的莊鎮銓（右），選擇參加勞動部高屏澎東分署「行動商務系統設計與開發班」職前訓練課程，結訓後獲軟體設計公司主管段厚任（左）肯定，在電腦領域中開啟新職涯。（吳江泉攝）

「危機?換角度看，就成轉機!」從北部返鄉，面對自身專業就業機會較少的莊鎮銓，選擇參加勞動部高屏澎東分署「行動商務系統設計與開發班」職前訓練課程，跨域學習、從頭做起，順利在結訓後獲得南部電腦軟體程式設計工作，在電腦領域中開啟新職涯。

視覺傳達設計系畢業後在北部從事商業攝影工作的29歲莊鎮銓，婚後移居高雄，發現商業攝影工作職缺不多，即將初為人父的他，希望擴增求職競爭力，經與家人商量，決定參加勞動部高屏澎東分署「行動商務系統設計與開發班」職訓課程，在半年受訓期間，家人全力支持，他積極吸收老師教授的程式設計專業知識，並認真演算「想辦法解決」。

雖是跨域學習，但因旺盛的學習心，加上高屏澎東分署老師用心教學，鎮銓很快地就進入狀況，「電腦運作的邏輯、流程及原理，其實都有它一定的規則，搞懂了就一點都不難，即使重新學起，我也有信心把這項技術學好學通!」

勞動部高屏澎東分署「行動商務系統設計與開發班」指導老師廖仁宏說，學校學資訊工程系的人，4年學成不一定能投入現今蓬勃發展的電腦軟體市場，而莊鎮銓在學習過程中不僅跨出自己原有的專業領域歸零學習，每週的報告作業也都如期繳交，且有著「面對問題找方法解決」的學習態度，結訓後順利投入電腦軟體程式設計職場。

進用鎮銓的亞家科技有限公司段厚任經理說，現在南部電腦軟體設計職務相當缺人，能遇到好人才，公司一定會重用。鎮銓有很好的程式設計能力，反應快，迅速了解客戶的需求，可見勞動部高屏澎東分署職訓課程的訓練很扎實，現在的就業市場不一定看學歷，但一定看技術，所以未來公司也會更注意職訓學員結訓狀態，希望有更多優秀人才投入這塊市場，讓南部程式設計更蓬勃發展。

勞動部高屏澎東分署程泰運分署長表示，分署自辦的職前訓練課程兼具理論教授與實務操作，不僅輔導考取證照且符合現今就業市場各項技術需求，因此想提升自身專業技能或培養第二專長民眾，可逕自高屏澎東分署官網、服務台（07-8210171轉2310）洽詢報名，或至台灣就業通查詢。

(中時)