農糧署茶食、伴手禮競賽 泉發茶業奪冠
農糧署推廣優質農特產品，並提升附加價值，舉辦「茶、食好情誼，在地好伴手」競賽，決賽成績14日揭曉，南投縣泉發茶業「五行舞茶」奪冠！所有得獎伴手禮，將於10中旬舉行的南投世界茶業博覽會場頒獎、展售。
農糧署輔導台灣茶文化推廣協會主辦的第5屆「茶、食好情誼，在地好伴手」競賽，在7月初賽後，選出8組伴手禮作品，8月14日進行決賽。
南投縣名間鄉泉發茶業珍珠手工烘焙屋的「五行舞茶」獲得金質獎；銀質獎2名雲林縣誠商憨吉企業社「雲林虎丸御皇吉&台灣藍鵲茶」、南投縣鹿谷鄉永豐茶業「茶童趣」。
銅質獎3名，分別是台中市大里區黃鴿廚房「樂樂」、嘉義市許家班糕餅舖「諸羅瑰寶．諸寶盒」、台北市木柵貓茶町「韻紅年輪」。
台灣茶文化推廣協會理事長葉淑盆表示，各參賽隊伍使用台灣在地農特產原料，製作配茶點心，與台灣好茶搭配，讓茶食點的豐富口感，與茶葉的芬芳相得益彰，在口中激盪出絕妙好滋味。
其中，金質獎作品「五行舞茶」，以酥鬆口感的餅乾搭上五行顏色，再與多層次古法精焙烏龍茶，舞出五行相生相乘、連綿不絕的繽紛！
葉淑盆表示，茶與茶食伴手禮結合，顛覆傳統送禮思維，更能感受送禮者的用心與真誠，並從茶葉及茶食的原料，體現台灣各地農作物的特色與優良品質，將帶動新伴手禮風潮。
(中時)
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