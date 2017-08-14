國際慰安婦紀念日 外交部：持續與日方交涉

今日是國際慰安婦紀念日，外交部今表示，將秉持一貫立場協助原台籍慰安婦爭取權益，並持續向日本政府交涉協商，期早日獲得解決。

婦女救援基金會發起民眾一人一信，要求日本政府正視慰安婦議題。外界質疑外交部是否就此議題與日方協商交涉？

外交部表示，慰安婦問題是人類歷史的傷口，該議題也凸顯自由民主與人權之重要性；外交部將秉持一貫立場協助原台籍慰安婦爭取權益，持續向日本政府交涉協商，以期本案早日獲得解決。

(中時)