美啟動對中貿易調查 陸外交部：打貿易戰只會雙輸

美國媒體報導，美國總統川普將於美東時間14日下午簽署備忘錄，指示美國貿易代表決定是否對中國貿易行為展開調查。中國外交部14日回應表示，中美經貿交流日深，在你中有我，我中有你的緊密格局下，打貿易戰沒有前途，沒有贏家，只會雙輸。

美媒報導指出，該調查將會依據美國《1974年貿易法》(301條款)展開，重點針對中國涉嫌違反美國知識產權和強制美國企業作技術轉讓的指控，特別是美企被迫與中方合作夥伴分享先進技術展開調查。

中國外交部發言人華春瑩14日回應表示，中方注意到相關報導。中國商務部發言人已經在8月3日的記者會上回答了相關問題。我想強調的是，中國政府一貫重視知識產權的保護，成績是有目共睹的。任何世貿組織成員採取的貿易措施，都應該遵守世貿組織的規則。

華春瑩表示，之前我們也多次說過，在中美經貿交流日深，在你中有我，我中有你的緊密格局下，打貿易戰沒有前途，沒有贏家，只會雙輸。

華春瑩說，中方多次強調，中美經貿關係本質是互利共贏的。前不久，首輪中美全面經濟對話在美國順利舉行。本輪對話最重要的成果，就是確立了中美經濟合作的正確方向，即堅持把合作共贏作為發展雙邊經貿關係的基本原則，把對話磋商作為解決分歧的基本方法，把保持重大經濟政策溝通作為對話合作的基本方式，這為未來合作奠定了堅實基礎。

華春瑩說，中方願在相互尊重、平等互利的基礎上尋找妥善的解決辦法，以維護中美經貿關係持續健康穩定向前發展。

(旺報)