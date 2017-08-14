長相身材不輸名模 染毒後面容憔悴像大嬸
34歲嚴姓女子因藥頭丈夫剛入獄，不僅接手其販毒生意，還和同夥好友36歲王男譜出戀情，警蒐證發現他們常上摩鐵；但鳳山警方收網逮人，驚見嚴女與其照片判若兩人，原本清秀佳人，經染毒摧殘，面容已是憔悴老態、狼狽不堪，令警嘆說「差很大，吸毒後宛如大嬸」，全案依毒品罪送辦。
鳳山分局偵查隊指出，嚴女和藥頭丈夫結婚才1個月，丈夫月初因毒品案入監服刑17年，託付平日販毒好友王男照顧妻子，因藥頭已入獄，警方鎖定嚴、王追查，加上轄區傳聞有名面容姣好、身材高挑，外型不輸名模的販毒界之花；經數月跟蹤調查，原是嚴女接替丈夫的販毒生意。
警方先逮5名涉向嚴女及王男購買毒品的藥腳後，上周二見王男開車從摩鐵載嚴女回鳳山區瑞隆東路住家，趁停車之際逮捕2人，查扣海洛因、安非他命、大麻煙及帳冊、吸食器等物。
警搜索嚴女住處過程中，發現嚴女甜美清秀照片，追問下得知嚴女因國中誤交損友，染毒長達20年，但照片比對本人落差之大，警對於眼前面容皮膚粗糙、嘴唇乾裂的大嬸，竟是毒害後樣貌，感到相當震驚，嚴女也感嘆深陷毒海，難以自拔所致，甚至有藥腳曾為一睹美貌慕名而來，卻敗興而歸。
另警方埋伏蒐證期間，發現嚴、王常上摩鐵，果真2人已譜出戀情，在警局內毫不遮掩親吻、擁抱；對於販毒被逮漠不關心，只在乎怕失去對方，嚴女還向警說，要離婚與王男在一起，但警不感興趣他們私事，訊後仍依法移送。
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(中時)
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