手骨折不可能性侵？妨害性自主判3年半

詹姓男子去年6月與友人聚會飲酒，佯稱護送酒醉的女性友人回家，竟利用對方酒醉無力抵抗，強制性侵得逞，離開前還搜刮對方皮包的4000元，詹男挨告後賠償女方85萬元，另辯稱手骨折，不可能向對方伸狼爪，但高雄地院法官認定，詹男犯案時手臂並沒任何包紮固定，未採信他的辯詞，判刑3年6月，竊盜則判拘役50天，可上訴。

(中時)