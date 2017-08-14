南韓國防部：部署薩德 政權更替也不改變
儘管因為有環保問題，加上大陸不滿抵制韓貨造成的經貿衝擊，使不少南韓民眾反對在國境內部署薩德，然而南韓國防部14日強硬表示，部署薩德將優先考量國安，即使政權更替了也不會輕易改變。
韓聯社14日報導指出，南韓國防部14日在向國會國防委員會提交的工作計畫資料中表示，推進在半島部署薩德反導系統時，將把國家利益和安全當作首要考慮因素。
南韓國防部強調稱，來自北韓的威脅日益升級，國防部為了保護南韓及駐韓美軍而決定部署薩德。即使南韓政權更替，國防部也不會輕易改變該決定。
南韓國防部指出，國防部將確保民主正當性和程序透明性，逐步落實部署薩德所需的國內程序，尤其將合理、徹底地進行環境影響評估。
南韓國防部表示將於17日邀請當地居民舉行座談會，加強與反對部署薩德的居民溝通。政府還將研討針對當地居民的生活補助方案。
(中時)
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