導航傻傻分不清 2外籍人士騎機車上快速道路
美國籍男子來台探視在台當交換生的哥倫比亞籍友人，14日2人早上在嘉義市租車，欲前往嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂遊玩，因路況不熟，在手機導航下誤上台82線，兩人是直到警方攔查時，才知道誤闖快速道路，幸好經警車護送，兩人平安回到平面道路，美籍男子事後除感謝警方協助，也透露上路才發現一旁都是汽車高速行駛，自己也相當慌張，幸好沒多久警方就趕到，虛驚一場。
警方表示，今接獲有民眾騎機車上82快速道路，由線上巡邏員警李俊霖、楊明財前往快速道路9K東往西方向攔查，事後調查得知，美國籍男子（52歲）和哥倫比亞籍女子（25歲）雙方認識一年，男子以觀光名義來台，預計16日出境，在台期間和友人四處遊玩，今2人欲前往布袋高跟鞋教堂拍照，女方騎機車在前面，男子使用手機導航系統在後方指揮路線，行經台一線和82線路口時，依導航指引往快速道路方向上橋，因不熟悉路況，竟騎上快速道路。
美籍男表示，他擁有國際駕照，才會機車方便四處旅遊，因路況不熟，手機導航又沒有「機、汽車導航」區分，才會誤闖快速道路，並不是故意要違反交通規則，透露發現騎錯路時，自己也相當慌張，只好沿路肩慢慢騎，所幸遇到警察，不然還不知道要騎多久。哥倫比亞籍女子則說自己是交換生，今年才來台就讀台南一所科技大學，當時因朋友在後方指揮，他只能聽從，看到警車抵達，直呼「簡直嚇壞了」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。