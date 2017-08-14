導航傻傻分不清 2外籍人士騎機車上快速道路

2人是直到警車抵達，才發現騎上快速道路。（呂妍庭翻攝）

2人被帶到派出所時，再三表達對警方即時救援的感謝。（呂妍庭翻攝）

美國籍男子來台探視在台當交換生的哥倫比亞籍友人，14日2人早上在嘉義市租車，欲前往嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂遊玩，因路況不熟，在手機導航下誤上台82線，兩人是直到警方攔查時，才知道誤闖快速道路，幸好經警車護送，兩人平安回到平面道路，美籍男子事後除感謝警方協助，也透露上路才發現一旁都是汽車高速行駛，自己也相當慌張，幸好沒多久警方就趕到，虛驚一場。

警方表示，今接獲有民眾騎機車上82快速道路，由線上巡邏員警李俊霖、楊明財前往快速道路9K東往西方向攔查，事後調查得知，美國籍男子（52歲）和哥倫比亞籍女子（25歲）雙方認識一年，男子以觀光名義來台，預計16日出境，在台期間和友人四處遊玩，今2人欲前往布袋高跟鞋教堂拍照，女方騎機車在前面，男子使用手機導航系統在後方指揮路線，行經台一線和82線路口時，依導航指引往快速道路方向上橋，因不熟悉路況，竟騎上快速道路。

美籍男表示，他擁有國際駕照，才會機車方便四處旅遊，因路況不熟，手機導航又沒有「機、汽車導航」區分，才會誤闖快速道路，並不是故意要違反交通規則，透露發現騎錯路時，自己也相當慌張，只好沿路肩慢慢騎，所幸遇到警察，不然還不知道要騎多久。哥倫比亞籍女子則說自己是交換生，今年才來台就讀台南一所科技大學，當時因朋友在後方指揮，他只能聽從，看到警車抵達，直呼「簡直嚇壞了」。

(中時)