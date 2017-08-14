夜巿攤商猥褻3少男 妨害性自主判4年

謝姓夜巿攤商前年4月雇用3名少男幫忙看彈珠台，卻涉嫌在貨車上強拉3人猥褻得逞，事後再給對方錢打發，其中1名受害人因被老師發現身上有不明金錢，才揭露遭猥褻經過，高雄地院依妨害性自主判謝男徒刑4年，可上訴。

(中時)