慈濟基金會 舉辦《父母恩重難報經》音樂手語劇
為宏揚行善、行孝不能等理念，台東縣政府與慈濟基金會於昨天在台東縣政府文化處演藝廳，聯合舉辦《父母恩重難報經》音樂手語劇，由慈濟志工與「慈濟減災希望工程」台東9校師生共同參予演出。
慈濟基金會表示，《父母恩重難報經》演繹不只是肢體跟著它的韻律動而已，更是深入經藏的過程，從中了解經典的意義，對於演出的演員、以及在場的觀眾，都是深刻的教育。
這次的演繹是以手語劇的方式，演出父母養育孩子的辛勞，不少民眾深受感動，不同以往，這次加入了當地原住民的元素，演繹人員中還有5代同堂一共20人，互相邀約來演出。
出演序曲的香蘭國小校長李倩鈺，去年母親過世時，全家一起誦讀父母恩重難報經送給媽媽，演繹時特別有感觸。
台東縣副縣長陳金虎受邀前來觀賞，現場表達對「慈濟減災希望工程」的感謝，陳金虎表示，「慈濟總是站在第一線，不管是在國內或是國外都是如此，真正展現大愛的精神，非常感謝」。
陳金虎也指出，全國教育經費有限，無法顧及台東每一所老舊學校，慈濟基金會的援建，實為一大幫助，使許多台東學子能夠安心學習，非常感謝慈濟與社會大眾的愛心。
慈濟基金會指出，「慈濟減災希望工程」自2016年開始援建台東9所學校校舍，並於今年5月舉行聯合啟用典禮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。