慈濟基金會 舉辦《父母恩重難報經》音樂手語劇

慈濟基金會昨天在台東縣政府文化處演藝廳，舉辦《父母恩重難報經》音樂手語劇。（慈濟提供））

慈濟基金會昨天在台東縣政府文化處演藝廳，舉辦《父母恩重難報經》音樂手語劇。（慈濟提供））

慈濟基金會昨天在台東縣政府文化處演藝廳，舉辦《父母恩重難報經》音樂手語劇。（慈濟提供））

為宏揚行善、行孝不能等理念，台東縣政府與慈濟基金會於昨天在台東縣政府文化處演藝廳，聯合舉辦《父母恩重難報經》音樂手語劇，由慈濟志工與「慈濟減災希望工程」台東9校師生共同參予演出。

慈濟基金會表示，《父母恩重難報經》演繹不只是肢體跟著它的韻律動而已，更是深入經藏的過程，從中了解經典的意義，對於演出的演員、以及在場的觀眾，都是深刻的教育。

這次的演繹是以手語劇的方式，演出父母養育孩子的辛勞，不少民眾深受感動，不同以往，這次加入了當地原住民的元素，演繹人員中還有5代同堂一共20人，互相邀約來演出。

出演序曲的香蘭國小校長李倩鈺，去年母親過世時，全家一起誦讀父母恩重難報經送給媽媽，演繹時特別有感觸。

台東縣副縣長陳金虎受邀前來觀賞，現場表達對「慈濟減災希望工程」的感謝，陳金虎表示，「慈濟總是站在第一線，不管是在國內或是國外都是如此，真正展現大愛的精神，非常感謝」。

陳金虎也指出，全國教育經費有限，無法顧及台東每一所老舊學校，慈濟基金會的援建，實為一大幫助，使許多台東學子能夠安心學習，非常感謝慈濟與社會大眾的愛心。

慈濟基金會指出，「慈濟減災希望工程」自2016年開始援建台東9所學校校舍，並於今年5月舉行聯合啟用典禮。

(中時)