遠雄掏空案 趙藤雄兩子訊後請回

遠雄董事長趙文嘉(右)今日因遠雄人壽掏空案，接受台北地檢署訊問後請回。(蕭博文攝)

台北地檢署偵辦遠雄掏空案，懷疑集團董事長趙藤雄隱匿關係人交易，掏空子公司遠雄人壽，另涉行賄新北議員。承辦檢察官為釐清掏空案情，今日下午再度傳訊趙藤雄其擔任遠雄董事長的長子趙文嘉、遠雄人壽總經理趙信清，訊後均請回。

趙文嘉、趙信清在首波約談行動中也到案說明，趙信清以100萬元交保，並限制出境、出海，趙文嘉則獲請回。

趙藤雄涉嫌自2007年6月起，多次就遠雄人壽工程，隱匿關係人交易並以顧問費名義墊高工程款，從中詐取鉅額款項。檢廉掌握，遠雄人壽長期代遠雄建設出面獵地、合建建案，僅揭露部分建案於財報，另以人頭公司掩護遠雄建設的目的，就是為了讓趙藤雄有上下其手空間。

據指出，趙藤雄安排勝益營造等公司代替遠雄建設，承攬遠雄人壽工程並浮報工程款，遠雄人壽溢付的款項，則經由趙安排的人頭公司回流至私人口袋，即利用人頭掩護將遠雄人壽充作私人金庫，金額超過1億元。

(中時)