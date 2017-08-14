招財幾百摳藏毒 遭警看穿破功

警方在車內飲料架發現一張佰元紙鈔折成四方形，上面沾有K毒白色粉末。（張妍溱翻攝）

招財百鈔竟藏毒，當警方查獲時王嫌解釋「招財法寶」。（張妍溱翻攝）

招財百鈔竟藏毒！有吸毒前科的23歲王姓男子開車攜K毒被台中市保大特勤中隊查獲，王異想天開將佰元紙鈔折成四方形再將K毒藏在內做掩護躲避查緝，當警方查獲時解釋「招財法寶」不到1個月2度被警方攔查，自作聰明的藏毒計畫破功，警訊後將王嫌依毒品罪嫌送辦。

「網路流傳、招財100元先摺成四方形，可以當護身符兼招財用！」，儘管王姓男子跟警方說得口沫橫飛，但為慎重起見，員警依規定進行盤查拆開紙鈔檢視，果真找到藏在紙鈔內的疑似白色K毒粉末，隨即又在王的自小客車車門旁發現一支沾有白色粉末吸管，當場以毒品試劑測試果然呈現K毒反應。

警方表示，有毒品前科的王嫌之前也是開車攜帶毒品被保大特勤中隊查獲；王男向警方供稱，上個月才因持有毒品遭警方攔查所以見到警車心裡不由自主開始緊張就是想躲開員警查緝，還來不及注意前方是紅燈加油門闖紅燈遭攔檢，掩人耳目的「招財幾百摳」藏毒失靈逃不過警方鷹眼，警訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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(中時)