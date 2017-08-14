招財幾百摳藏毒 遭警看穿破功
招財百鈔竟藏毒！有吸毒前科的23歲王姓男子開車攜K毒被台中市保大特勤中隊查獲，王異想天開將佰元紙鈔折成四方形再將K毒藏在內做掩護躲避查緝，當警方查獲時解釋「招財法寶」不到1個月2度被警方攔查，自作聰明的藏毒計畫破功，警訊後將王嫌依毒品罪嫌送辦。
「網路流傳、招財100元先摺成四方形，可以當護身符兼招財用！」，儘管王姓男子跟警方說得口沫橫飛，但為慎重起見，員警依規定進行盤查拆開紙鈔檢視，果真找到藏在紙鈔內的疑似白色K毒粉末，隨即又在王的自小客車車門旁發現一支沾有白色粉末吸管，當場以毒品試劑測試果然呈現K毒反應。
警方表示，有毒品前科的王嫌之前也是開車攜帶毒品被保大特勤中隊查獲；王男向警方供稱，上個月才因持有毒品遭警方攔查所以見到警車心裡不由自主開始緊張就是想躲開員警查緝，還來不及注意前方是紅燈加油門闖紅燈遭攔檢，掩人耳目的「招財幾百摳」藏毒失靈逃不過警方鷹眼，警訊後全案依毒品罪嫌送辦。
＊保護自己 遠離毒品 中時電子報關心您!
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。