少子化影響 雲林國中小大減50班

水林鄉和安國小小朋友種玉米，該校本學年併入水燦林國小成為分校。（許素惠攝）

虎尾拯民國小因為公辦民營，本學年由大屯分校晉升為獨立學校，辦學團隊誠致基金會將善用數位優勢，縮短城鄉教學差距。（許素惠攝）

林內鄉成功國小今年小一新生只有1人，圖為學生在做布包染。（許素惠攝）

雲林縣議會今日通過《雲林縣立國民中小學合併或停辦辦法》自治條例，將原本4人成班的規定改為1人成班，保4大戰正式走入歷史，原整併的交通補助等配套措施，一併停止。106學年全縣國中小共減少50班，新生含5人以下有32校。

雲林縣議會上午臨時會通過《雲林縣立國民中小學合併或停辦辦法》、《雲林縣總氟量空氣汙染物排放標準》兩自治條例，前者放寬小校整併條件，後者則加嚴管制標準。

《雲林縣立國民中小學整併或停辦辦法》原規定未滿4人不開班、未滿5個年級變分校、未滿4個年級為分班，教育部今年元月修訂實施《公立國民小學及國民中學合併或停辦準則》，要求各縣市停止裁併校，即使1人也要開班，雲林只好修訂自治辦法回歸中央母法。

少子化影響，雲林本學年國中小班級數再度大幅下修，全縣國中640班，比去年減少10班；國小共1652班，共減40班。而國小新生5人以下含5人有32校（班），其中1人1班、2人8班、3人9班、4人8班、5人6班。

依據縣教育處初步統計，1人成班的是林內鄉成功國小。而古坑鄉興昌國小原本沒新生，經校方及家長努力，終於力保住4人。水林鄉和安國小因為去年就沒有小一新生，今年一樣沒有新生，因而整併成水燦林國小分校。較特別的是，虎尾拯民國小原是大屯國小分校，因由誠致基金會公辦民營，從分校晉升為獨立學校。

教育處長梁恩嘉說，縣小校整併辦法原有相關配套措施，包括雜費、書籍費、交通費、午餐費、學生平安保險費等代收費用補助，也將因該自治辦法修訂而停止，因為政策強制性因素已消失，但105學年前受整併影響的學生仍適用。

(中時)