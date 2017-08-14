男子疑因酒醉掉入海釣場溺斃

59歲林姓男子14日到高雄市大寮區一處海釣場，邊喝酒邊釣魚，突然掉入魚池，一旁釣魚的簡、李姓男子見狀，跳入救人卻忘了自己也不會游泳。警消據報趕往，簡、李脫險，林男救起後送醫不治。

警方調查，簡、李2人自行爬上岸，但李男身體不適送醫無礙。林男則經救生艇與潛水人員全面搜尋半小時後被救起，送長庚醫院急救仍宣告不治。

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(中時)