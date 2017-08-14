世大運開村上班首日 警政署長親臨慰勉員警辛勞

警政署署長陳國恩14日上午、開村上班首日至新莊警分局忠孝派出所、賽事前進指揮所慰勉同仁執勤辛勞。（陳心瑜翻攝）

陳國恩對警友站於世大運賽事期間，設置同仁「元氣補給站」，並精心準備在地小吃，讓同仁恢復元氣之餘，也可以品嚐美食，表達感謝之意。（陳心瑜翻攝）

2017年夏季世界大學運動會選手村已在8月12日正式開村，8月12日至9月2日止也進行封閉道路及交通管制措施，警政署署長陳國恩14日上午、開村上班首日至新莊警分局忠孝派出所、賽事前進指揮所慰勉同仁執勤辛勞。

陳國恩除了與同仁話家常，也特別提到要做警察制服革新，朝向透氣及功能性，讓員警能穿著舒適並兼顧執勤需求。

陳國恩對警友站於世大運賽事期間設置「元氣補給站」為值勤員警精心準備在地小吃，讓同仁恢復元氣之餘，也表達感謝之意，也強調警方一定會全力以赴圓滿完成任務，讓國際友人對台灣留下好印象。

陳國恩最後也透過即時影像傳輸系統，了解勤務實際運作狀況，對分局妥善運用科技治安防護網，點、線、面全般掌握治安及交通狀況，表達肯定之意。

陳國恩表示2017世大運是全球矚目焦點，各項整備要周全，維安要滴水不漏，遏止恐怖份子滋事，確保賽事平安進行。

(中時)