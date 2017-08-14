從水溝蝦蛻變為觀賞蝦 台東海洋夢想館推蝦蝦特展
好蝦！原本是台灣鄉間水溝裡不起眼的「黑殼蝦」，經國人不斷配種、育種後，研發出色彩繽紛的淡水觀賞蝦；暑假剛開幕的台東海洋夢想館推出「蝦蝦特展」，10種五顏六色小米蝦，讓人置身在蝦子的花花世界裡。
台灣鄉間水溝裡的又小又的黑殼蝦，學名叫米蝦，過去用途是當活飼料，經濟價值低，經國人不斷人工配對、育種，陰溝裡大翻身，搖身一變，成為高單價的淡水觀賞蝦，由於色彩斑爛多變，又能調整水族箱中的藻類生態，逐漸成為水族新寵。
業者也打開外銷市場，全世界有6成淡水觀賞蝦來自台灣，水溝裡的蝦子賣到歐美，成為台灣水產養殖的綠色經濟奇蹟。
「哇，好多彩色蝦蝦」，於今年暑假剛開幕館的台東縣成功鎮「台東海洋夢想館」，推出長期的「一缸一世界，蝦蝦特展」，展出藍絲絨、紅琉璃、黃琉璃、黑琉璃、巧克力、香吉士、極火蝦、金背黃金米蝦、翡翠綠米蝦共10種觀賞蝦，大、小朋友都說，從沒看過這麼多色彩繽紛的蝦。
業者表示，為了替海洋保育盡一分心力，該館展出的觀賞魚、蝦都是來自人工繁殖，將來除了會增加淡水觀賞蝦的種類以外，水試所東部中心也將協助從澎湖中心引進人工繁殖的海水觀賞蝦。
(中時)
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