「今夜開戰」 美不到一半轟炸機能動員

面對北韓強硬挑釁，說要發射4枚飛彈攻擊關島附近海域，美國總統川普加大火力，說美軍「砲彈已上膛」，如果有必要，隨時都能開戰。

然而，據「軍事時報」（Military Times）網報導，最新的美國空軍數據顯示，川普若真要開戰，能動員的轟炸機不到一半。

對親眼目睹飛機老舊，預算削減，還有歷經15年空中戰役的轟炸機隊成員來說，這並不令人訝異。據美國空軍統計，在75架B-52遠程戰略轟炸機中，只有約33架能隨時動員。而在62架B-1「槍騎兵」（Lancer）長程戰略轟炸機中，僅有約25架能隨時動員。

至於在20架B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤戰略轟炸機裡，能動員得就更少了，大概只有7、8架能隨時待命。

美國空軍前情報主管德普圖拉（Dave Deptula）指出，能隨時動員的B-2轟炸機只有個位數。他說，萬一北韓危機真的演變成什麼大事，那應該是當頭棒喝。

德普圖拉說，美國空軍正值史上最弱小的時候，大家應該要注意這點。

不過，美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）戰鬥機部負責人（combat aircraft division）萊珀（Robert Lepper）卻表示，儘管能動員的轟炸機數目減少，但如果有必要，仍能滿足總統的要求。

他指出，美國空軍的3個轟炸機隊都能完成任務，他們經常在轟炸機捉襟見肘，尤其是B-2數目不足的狀況下設法因應。萊珀說，他們每天都在想辦法，如何充分發揮B-2轟炸機的戰力，並達成要求。

然而，B-2的首要任務是發揮核威懾力，僅在今年1月用來對付伊斯蘭國（Islamic State）部隊時，罕見地發揮傳統的打擊角色。然而，B-2鮮少會用來發揮傳統用途，否則不會有足夠的飛機能用來徹底訓練駕駛，也不會有足夠的轟炸機來滿足維護國家安全所需。

儘管B-2是美國空軍機隊中最新的轟炸機，但畢竟也21歲了，目前正在接受現代化升級。如今其中有兩架在接受維修，另外有兩架在進行費時較長的全機現代化大翻修。因此，嚴格來說，目前機隊中能算數的，只有16架。

(中時電子報)