鎖定可疑報單 關務署高雄關攔6只盜取牛樟木貨櫃
財政部關務署高雄關月初獲報疑非法盜取牛樟木闖關出口，經篩選相關資料與分析比對後，鎖定可疑出口報單，並隨即更改成人工查驗，同時通報檢警到場會同開櫃；果然在高雄港碼頭查獲欲銷贓至大陸的牛樟木，檢警正蒐集非法盜林等證據，擴大追查幕後不法集團，橋頭地院也將6只貨櫃扣押，該批牛樟木初估市價4000萬元。
高雄關表示，牛樟芝是生長於牛樟木上的一種真菌，近來在保健方面的使用漸增，再加上商業廣告宣傳，牛樟芝聲名大噪，進而助長牛樟木的盜採；牛樟木屬森林法第52條規定的貴重木樹種，凡竊取其主、副產物及私運等行為，將面臨有期徒期與罰金加重處罰，籲民眾切勿以身試法，也請民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。
(中時)
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