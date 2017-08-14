中市交通3大熱門檢舉 3年近40萬件
台中市警局公布近3年境內交通違規檢舉案件近40萬件，檢舉達人拍照錄影檢舉違規無所不在，檢舉件數逐年「倍數成長」，以「違規停車」、「不依道路交通標線行駛」、「闖紅燈」名列前3名，檢舉管道包括警政署署長信箱、警察局局長信箱、1999市長信箱等雖民怨不少，警方呼籲遵守交通規則不怕罰單上門。
台中市警局交通大隊指出，民眾檢舉件數自2015年7萬1799件，占舉發總件數5.89％；2016年12萬3547件，占舉發總件數9.38％；2017年截至7月底已累計達11萬4477件，占舉發總件數 15.13％；估計3年共30萬9823，明顯看出民眾檢舉件數占整體檢舉件數比例越來越高，每年呈「倍數成長」趨勢。
隨著公民意識抬頭，行車記錄器普及成了檢舉利器；檢舉達人「賴先生」在台中市各區幾乎跑透透，以較熱鬧、車流量大路段為主，從早上8點到下午6點，透過安全帽裝設行車紀錄器拍攝動態違規及靜態拍照，影片內容加註字幕，清楚標出違規行為發生地點、日期、時間及項目寄發檢舉。
交通警察大隊長郭士傑表示，依據道路交通管理處罰條例第7條之1規定，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。只要民眾檢具違規事實，警方就必須依規定受理，予以舉發或不舉發，並回函給檢舉人。提醒民眾遵守交通規則不怕檢舉，更不會造成交通事故，利己又利人。
(中時)
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