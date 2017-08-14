計程車運將幫裝GPS 妨害秘密判拘役

饒姓計程車運將因得知伍姓女乘客懷疑老公有小三，去年3月幫忙上網買GPS追踪器，收錢代為安裝在伍夫的座車上，結果安裝時被鄰居的監視器拍到，饒男事後賠償2萬元，高雄地院依妨害秘密罪判他拘役30天。可易科罰金及上訴。

(中時)