蔡易餘催生陪審團制 籲司法院貼近民意

立委蔡易餘14日上午與陪審團協會創會理事長鄭文龍律師召開「催生陪審團制，嘉義綻放」記者會。（呂妍庭攝）

立委蔡易餘14日上午與陪審團協會創會理事長鄭文龍律師召開「催生陪審團制，嘉義綻放」記者會。（呂妍庭攝）

司改國是會議上周落幕，會中陪審和參審制度投票以7比7平手無結論，對此結果，立委蔡易餘雖感到遺憾，14日上午仍與陪審團協會創會理事長鄭文龍律師召開「催生陪審團制，嘉義綻放」記者會，蔡易餘說，第一會期已在委員會提出陪審團法草案共計51條，同時召開過一次公聽會，對提倡陪審團制做出相當大的努力，且也獲得17位立委連署贊成，強調陪審制才能讓司法改革更徹底。

鄭文龍說，這次司法國是會議，最重要的議題就是人民參與審判，但上周剛結束的司法國是會議，動員多位學者、專家，花了4、5個月時間，也開了那麼多會議，連總統蔡英文都說是重中之重的議題，應該要有結果，結果竟然沒有結論，變懸案？令人遺憾。但鄭文龍也說，7比7的數字，其實很有意義，代表某種程度是陪審制大獲全勝。鄭文龍進一步指出，台灣陪審團協會提倡陪審制，在於陪審制是相信人民有能力的，讓法官比較不會貪污，也不會有政治力介入，除減少恐龍法官外，更能秉持效率、公正且值得信賴、信任。

蔡易餘說，提出陪審團法草案，是跨出司法改革最大的一步，台灣對於陪審制的概念，基本上都是從電影得知，當人民有機會走到司法制度裡面，對於國家司法信任會是很重要的一環，尤社會常因為恐龍法官的判決，造成人民一片譁然，這對司法很傷，難怪台灣人對司法這麼不信賴，呼籲司法院、法務部，未來應以貼近民意的司法作為考量，若要真正徹底執行司法改革，應推動能獲得人民信任的陪審團制，才能翻轉台灣司法。

(中時)