發展產業觀光 五大農村酒莊各具特色

走進石圍墻酒莊淡淡酒香瀰漫空氣中！精釀美酒和道地客家美食，值得一再品味。（陳世宗翻攝）

決定葡萄酒生命的三大要素是品種、土地、人！台酒經過多種葡萄栽培研究最後留下黑后與金香葡萄二種釀酒主要原料，加上得天獨厚先天環境及法國勃根地大學專業釀酒師技術指導，樹生酒莊具備釀造好酒三大條件；加上努力與堅持建立葡萄酒品牌形象，提供道地鄉村料理及住宿服務。

走進石圍墻酒莊，淡淡酒香瀰漫空氣中，「酒」是石圍墻的魂，為釀製優質好酒，石圍墻酒莊窮盡心力地尋找口感甜美、形狀飽滿高品質果實，堅持傳統道地客家釀造技術，各種花草搭配二鍋頭而成的花草酒，原本平淡無奇酒瓶也變得創意十足，精釀美酒和道地客家美食，值得一再品味。

松鶴酒莊位於后里區，以獨特「葡萄光廊」聞名，坐在果實纍纍葡萄棚架下，喝著酒莊出產的葡萄美酒與自產葡萄汁，享受著悠閒農村情趣；莊園內充滿著葡萄酒芬芳，聞著高雅酒香，細細品味美酒，還有令人垂涎的葡萄特餐及DIY活動，適合舉杯淺酌或全家踏青好所在。

台灣第一座日式美學酒藏-霧峰農會酒莊，改造活化閒置的萬豐舊穀倉，充滿和風清味；精釀的初霧純米吟釀清酒，是台灣目前唯一符合日本清酒品質與等級要求的產品，嚴選霧峰特別栽種「益全香米」，汲取台灣最清靜甘甜埔里山泉名水，釀成台灣最具代表性清酒。

大安區灌溉匯集大安溪和大甲溪豐沛水源，富含有機質的溪水潛入地底，層層濾淨後再自然湧出，形成純淨的自然湧泉；為釀造屬於台灣的「在地酒」，將具有道地香味封存於瓶中，釀酒師研習日本燒酌之製作技術，釀造出了台灣獨特的酒香。

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(中時)