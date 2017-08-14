世界慰安婦紀念日 南韓各地舉辦紀念活動

第二次世界大戰期間，為了解決軍人任意強暴民間女子得到性病的問題，日本軍隊實施慰安婦制度，誘騙台灣、南韓等殖民地的女子成為慰安婦，也在大陸占領區強徵或誘騙女子加入。2013年首屆世界慰安婦紀念日創立，活動主要在南韓舉辦，在台灣、美國、日本、德國等地也同步進行，等要求日本賠償。

今天則是第五屆世界慰安婦紀念日，南韓國際廣播電臺報導指出當天，南韓各地展開各種各樣的紀念活動，譴責日本歪曲歷史，緬懷慰安婦受害者。

旨在解決日軍性奴問題的正義記憶財團14日上午8時至下午4時在首爾清溪廣場展開旨在慰藉慰安婦受害者的舞蹈表演和慰安婦紀念日活動。此外，南韓挺身隊問題對策協議會將從當天下午6時起在清溪廣場譴責日軍蹂躪人權行為，並舉行慰安婦受害者老奶奶吉元玉（音）唱歌表演。

此外，韓聯社14日報導指出，講述南韓慰安婦受害者痛苦人生的電影《鬼鄉》的續集--《鬼鄉，未完成的故事》將於9月14日在南韓上映。

(中時)