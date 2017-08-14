這封末代皇室勁爆家書 成交價600萬
末代王孫溥心畬60年前寫給太太的一封信，昨天在台北以新台幣600萬成交，創下了溥心畬信札的拍賣紀錄。這封「貴重」的溥心畬家書曾被資深主播戴忠仁在其主持的節目《國寶檔案》中介紹，稱幾個月前第一眼看到這封家書，就知道它是非凡之物。他說溥心畬的畫作在市場被追捧不稀奇，但是這封家書的價格遠遠超出溥心畬的畫作，是因為這封信不但是溥心畬小楷書法中最娟秀工整的一幅作品，同時信內也透露許多不為人知的秘密。
溥心畬在1950年代曾經於韓國、日本停留講學並且賣畫營生,一度台灣傳言他的畫賣了上億元，但這封家書顯示，他許多畫在韓國賣不掉，在日本也只有幾千日幣的收入，導致溥心畬經濟壓力甚大而抱怨當時政府沒有依承諾照顧他。
他甚至因為遭到我駐日使館的刁難，使他一度揚言要作廢中華民國護照！信中不但牽涉到當時政壇的高層人士互動，更敏感的是，信中內容證實，曾經有一位章姓男子在溥心畬停留國外時，搬進溥家和溥心畬的太太同住，此事當時曾經引起流長蜚短，是文人圈的大八卦。不過信中也流露溥心畬對太太的愛意和信任。
戴忠仁說，這樣有勁爆性內容和至情至性的家書，加上第一流的書法造詣，怎能不予以重視。果然這份要價30萬的家書，市場給予600萬的破紀錄價格反應。
昨天在沐春堂的拍賣，,還有一件溥心畬的簡筆小品「仙女洗澡圖」估價是130萬，但是因為題材少見,引起眾買家激烈競逐,最後出乎意料的飆升到384萬成交。巧合的是，戴忠仁之前也曾經特別介紹過這件作品，讓他不禁感嘆，自己賺錢的速度趕不上自己的眼光！
(中時電子報)
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