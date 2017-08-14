歷史建築不搶修只調查 屋主怒批玩弄經費
登入歷史建築是搶救歷史，還是推向歷史鬼門關？鹿港元昌行破損，文化局爭取百萬做歷史調查，屋主怒指，要緊的是搶修，不是重複抄寫歷史；鹿港街尾里3連棟洋樓，想修復沒門路，文化人更批，想保存的沒得修，不想保的又拚命指定，造成搶拆風。
鹿港元昌行是鹿港唯一保存雙層樓井構造的長條形街屋，更是精緻街屋豪宅的代表，李翰祥執導「揚子江風雲」，就是借此雕欄藻繪的樓井作場景。921地震受損，美國運通公司和洪建全文教基金會捐助150萬元整修，並登入歷史建築。
屋主、也是文化工作者李奕興說，曾出版「鹿港經典老街屋～元昌行」一書得過獎，詳細歷史資料可直接提供文化局，哪須再耗費百萬元進行歷史調查？何況，等報告做好了，不知耗到什麼時候，少說兩年，破損還撐得住嗎？
李奕興說，建築是生命體，時時會損毀、要維修，不只元昌行，十宜樓等很多老建築，最緊急是補破漏，但當前行政程序僵化，經費都耗在歷史調查，說穿了，不過是得標團隊派學生、助理再次訪採，再次複習、抄錄歷史，這是消化、還是玩弄預算！錢不是該花在刀口上嗎？
打造鹿港國家風景區，標舉「歷史」這個目的性，不就為讓鹿港處處有底蘊，但對岌岌可危老建築並沒有積極保存策略，只是隨勢發展，中山路老屋立面整修只執行小段就沒後續，沿街立面建築，隨眼可見破了玻璃、鐵架鏽得很，電線凌亂趴。
更可悲是不少建築想修復卻沒門路？李奕興指出，街尾里3連棟洋式立面、約1920年代建築，屋主有意整修找他訴苦，都不知怎辦？應先調查有意願保存的屋主，尋求經費，不是挑著些都已經歷史調查完整的，一再重複書寫報告。
(中時)
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