台東重啟田徑選手訓練 期許再創「田徑王國」
中斷4年的台東縣田徑選手訓練計畫，在縣內教練及學校的爭取下，今年恢復辦理，並於今日舉行田徑選手暑期訓練營開訓典禮，計有縣內高中職及國中小79位具有潛力的選手參與。
教練團由東海國中鄭進三老師領軍，均為一時之選，教育處長劉鎮寧除了感謝8位教練及2位防護員犧牲假期及炎熱天氣的教導外，也希望選手能夠認真學習，扎下深厚的基本功。
縣府於102年辦理田徑訓練計畫後中斷，近年來由於呈現青黃不接的現象，在田徑界教練及學校的建議下，經縣府評估後，再次辦理訓練作業計畫，希望透過田徑的正統訓練，培育台東優秀的田徑運動人才，提升男女田徑競技運動的水準。
縣府教育處指出，106學年度田徑選手訓練暑期訓練營，由東海國中的承辦，自8月12日至27日共計16天，在台東縣立體育場進行，有縣內高中職及國中小79位具有潛力的選手參與訓練，住宿於國立台東大學舊校區忠孝樓採集中管理方式，受訓選手集中於訓練場所，採分組分項訓練方式由教練負責依照訓練計畫，加強系統性技能及密集體能訓練。
本次訓練站由曾經在國內大小田徑賽獲得一百、二百公尺獎牌的東海國中體育組長鄭進三擔任總教練，並負責短距離訓練，另外，教練團成員包括國立台東體中孫泰山(跳部)、台東高中莊豐銘(跨欄)、國立台東體中羅少汝(擲部)、台東體育場林裕民(中長距離)、新生國中陳韋岡(短距離)、國立台東體中陳雅君(跳部)及加拿國小連耿昱(中長距離)，均為縣內一時之選的教練，另外，並聘請台東高中姵宜及國立台東大學詹仲凡2位防護員，協助運動防護的工作。
(中時)
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