車禍現場玩自拍？埃及救護員發配沙漠
埃及11日驚傳火車相撞重大意外事件，造成逾百人死傷。但是多名現場救護人員卻在車禍現場玩自拍，還上傳網路。冷血行為不僅遭到輿論強烈抨擊，這些救護人員最終也受到處罰，被派往偏遠沙漠。
在埃及亞歷山大省，2列火車相撞造成49人死亡、超過100人受傷，這起悲劇也是埃及史上傷亡最慘重的火車事故。當時，救護車上的急救人員在車禍現場自拍並上傳網路，引發眾怒，許多網民紛紛要求嚴懲。
事後埃及衛生部官員表示，6名急救人員因「行為不當」，已被調往偏遠的西部錫瓦綠洲地區，以示懲戒。錫瓦位於沙漠中，距尼羅河谷800公里，離埃及與利比亞邊界大約120公里，人口僅有2萬，是埃及的偏遠地區。
(中時)
關鍵字：埃及
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