高雄岡山新地標 崗山之眼農曆年前開放

崗山之眼天空廊道琴頭造型主柱塔，14日舉行安座儀式。(郭韋綺攝)

崗山之眼園區天空廊道14日舉行主塔柱頭安座典禮，最具亮點的小提琴頭柱塔緩緩升空就定位，市長陳菊表示，目前天空廊道接近9成完工，將搭配周邊音樂園區、彩繪碉堡等，預計明年農曆年前開放，成為岡山新地標。

崗山之眼位在小崗山，利用高低地勢落差打造一條天空廊道，柱高40.5公尺，長約88公尺、寬2公尺，耗資1億2千多萬元，由於近年天空步道相當夯，雖然崗山之眼長度不到100公尺，因此主打站上崗山之眼廊道中心點，將可把大小崗山、屏東北大武山、台灣海峽等美景盡收眼底，天氣好的時候，還可以遠眺中寮山山巒及中央山脈山稜。

陳菊表示，廊道周邊會規畫咖啡休憩區、音樂廣場、碉堡迷彩遊憩區共1.8公頃，利用斜坡做休憩區，希望在農曆年前完工啟用，以使用者付費原則收費，岡山居民則是免費。

陳菊說，希望藉由崗山之眼園區帶動地方觀光發展，由於小崗山停車空間不足，將向爭取中央補助設計規畫興建一條空中纜車，從阿公店森林公園到小崗山停車場，另拓寬主要聯外道路水庫路與大莊路，串連阿公店溪及阿公店森林公園自行車道系統，吸引更多國內外觀光客到訪。

(中時)