高雄岡山新地標 崗山之眼農曆年前開放
崗山之眼園區天空廊道14日舉行主塔柱頭安座典禮，最具亮點的小提琴頭柱塔緩緩升空就定位，市長陳菊表示，目前天空廊道接近9成完工，將搭配周邊音樂園區、彩繪碉堡等，預計明年農曆年前開放，成為岡山新地標。
崗山之眼位在小崗山，利用高低地勢落差打造一條天空廊道，柱高40.5公尺，長約88公尺、寬2公尺，耗資1億2千多萬元，由於近年天空步道相當夯，雖然崗山之眼長度不到100公尺，因此主打站上崗山之眼廊道中心點，將可把大小崗山、屏東北大武山、台灣海峽等美景盡收眼底，天氣好的時候，還可以遠眺中寮山山巒及中央山脈山稜。
陳菊表示，廊道周邊會規畫咖啡休憩區、音樂廣場、碉堡迷彩遊憩區共1.8公頃，利用斜坡做休憩區，希望在農曆年前完工啟用，以使用者付費原則收費，岡山居民則是免費。
陳菊說，希望藉由崗山之眼園區帶動地方觀光發展，由於小崗山停車空間不足，將向爭取中央補助設計規畫興建一條空中纜車，從阿公店森林公園到小崗山停車場，另拓寬主要聯外道路水庫路與大莊路，串連阿公店溪及阿公店森林公園自行車道系統，吸引更多國內外觀光客到訪。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。